Multan a alcalde con 250 mp por accidente

El presidente municipal de Chanal, Alejandro Gómez Entzin, se vio obligado a pagar 250 mil pesos después de provocar un accidente en la carretera San Cristóbal-Huixtán. Informes señalan que manejaba bajo supuesto estado de ebriedad.

Fue en San Cristóbal

Lo hechos, que involucraron a una camioneta Nissan tipo “Estaquita” y una camioneta Ram manejada por el funcionarios ocurrieron la tarde del primero de enero en El Monte de Sión, localidad de San Cristóbal de Las Casas.

Alejandro Gómez Entzin fue trasladado a la comunidad La Candelaria, después de que se supiera que era presidente de Chanal. Una vez en ese lugar, empezó una negociación que se alargó por horas. En un principio, se exigía la cantidad de 350 mil pesos, sin embargo, se logró un acuerdo que fijó el pago en 250 mil pesos.

Alcalde polémico

Esta no es la primera vez que el presidente se ve envuelto en una polémica. En octubre de 2025, Manuela Pérez Entzin denunció que el funcionario no le permitía tomar protesta como primera regidora plurinominal. Denuncias similares se dieron de parte de integrantes del Partido del Trabajo (PT).

Del mismo modo, otros funcionarios de Chanal han sido cuestionados por sus habitantes. Ese es el caso del juez municipal, a quienes han señalado de estar involucrado en presuntos actos de narcomenudeo.