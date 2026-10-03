Multan a conductores de camiones

Nueve conductores de camiones de volteo fueron multados por Tránsito Municipal de San Cristóbal de Las Casas, esto después de que usuarios de redes sociales denunciaran que algunos operadores circulaban a exceso de velocidad y realizaran otras maniobras que ponían en riesgo a peatones y automovilistas.

A raíz de la denuncia, elementos de Tránsito implementaron un operativo de revisión a vehículos de carga pesada que circulan por diferentes puntos de San Cristóbal de Las Casas.

Inspecciones

Durante las revisiones fueron detectadas diversas irregularidades, por lo que se aplicaron las sanciones correspondientes.

Entre las faltas se encontraron circular a exceso de velocidad, transportar material sin la debida cobertura y estacionarse sobre las aceras.

El operativo se realizó luego de los señalamientos ciudadanos sobre la forma en que algunos conductores de camiones de volteo circulan por la ciudad, por lo que las revisiones continuarán para detectar este tipo de faltas.