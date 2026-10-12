Multarán por conducir a exceso de velocidad

Habitantes de la comunidad de Saclamantón, municipio de San Juan Chamula, establecieron multar a automovilistas por conducir sus unidades a exceso de velocidad y cristales polarizados, sobre todo del transporte público.

La determinación fue acordada en asamblea por las autoridades de la comunidad, para reforzar la seguridad vial.

Los asistentes acordaron establecer un límite máximo de 40 kilómetros por hora y quien exceda pagará una multa económica de mil 500, y 750 pesos para motocicletas y mototaxis.

Además, quedó prohibido el uso de vidrios polarizados en taxis y mototaxis. Quien no respete el acuerdo será objeto de una multa de mil 500 pesos.

Las autoridades hicieron un llamado a la población y a los transportistas a respetar estas medidas, con la finalidad de proteger a los peatones y mantener el orden vial en la localidad.