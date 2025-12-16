Multarán por sacar basura fuera de tiempo

El reglamento interno de limpia municipal de San Cristóbal de Las Casas ha sido reformado añadiendo tres temas; uno de ellos tiene que ver con las multas a ciudadanos que saquen su basura en espacios públicos.

Estas sanciones son consideradas en la ley de ingresos aprobado por el Ayuntamiento del pueblo mágico. Las autoridades señalaron que esto responde a las denuncias ciudadanas sobre personas que abusan de los contenedores y llegan en camionetas de hasta tres toneladas a sobrellenarlos.

Medidas más severas

El cuarto regidor, Fidel Kalax, informó que en actividades más graves se contemplan arrestos. Los responsables podrían pagar multas que irán desde uno a 12 UMAS, es decir, desde 113 hasta mil 356 pesos.

Otro de los puntos incluidos en la reforma es lo relacionado a la separación de residuos sólidos. “Nosotros como Ayuntamiento no podemos imponer el tema de separación de residuos cuando se requiere infraestructura para que sea una ley funcional”, indicó Kalax.

Los cambios dejan pendientes algunos puntos porque, según indica el regidor, a nivel nacional se está discutiendo la ley de economía circular, donde se han tenido pláticas con representantes de pepenadores, que, indican, en realidad son recolectores.

Sin un depósito

El punto, señalan, es llegar a la meta de basura cero, sobre todo porque San Cristóbal no cuenta con un relleno sanitario, e incluso teniéndolo con todos los lineamientos requeridos, este seguirá contaminando ya que la ciudad está sobre un sistema kárstico que hace que todo lo tirado termine debajo de la tierra.

Los cambios al reglamento interno se publicarán en enero del siguiente año, precisó el regidor.