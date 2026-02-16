El titular de la Secretaría del Humanismo en Chiapas, Francisco Chacón, anunció que se multiplicarán las Jornadas del Humanismo, ofreciendo servicios gratuitos de salud, alimentación, empleo entre otros, por lo que llamó a las colonias o poblaciones interesadas solicitar ser incluidas en esta nueva etapa de acciones.

En el marco de participación en el programa Leyendo por la Paz, donde realizó actividades de lectura junto al secretario de Educación, Roger Adrián Mandujano Ayala, y la directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta), Angélica Altuzar, dijo que las acciones en beneficio de la ciudadanía se multiplicarán.

Explicó que se encuentran en la etapa de programación y organización para determinar a qué espacios serán llevadas estas jornadas humanistas ordenadas por el mandatario Eduardo Ramírez Aguilar, que se han consolidado en Tuxtla y podrían ampliarse a otras regiones.

Solicitudes

Por ello llamó a las colonias o poblaciones interesadas solicitar ser incluidas en esta nueva etapa de acciones que se ejecutan particularmente en Tuxtla Gutiérrez, aunque se buscan ampliar a todo el estado.

Recordó que durante las jornadas, las familias reciben consultas médicas, medicamentos gratuitos, donación de lentes, estudios clínicos, atención dental, además del apoyo del Banco de Alimentos, Liconsa, talleres, bolsa de trabajo, servicios de belleza para las mamás y módulos de orientación y acompañamiento social, entre otros.