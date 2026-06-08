Mundial de Futbol; una fiesta con contrastes

El 11 de junio arranca el Mundial de Futbol, el cual ha generado diferentes expectativas en un país y un estado que es apasionado de este deporte.

Es la primera vez que un Mundial tiene tres sedes: México, Canadá y Estados Unidos. El país tricolor es la tercera ocasión en que alberga esta justa deportiva.

Un evento de esta magnitud sin duda traerá beneficios para las sedes de los partidos. Sin embargo, existe una interrogante que ha surgido como una inquietud en diferentes sectores del estado ¿El Mundial traerá algún beneficio para Chiapas?.

Turismo, optimismo y contrastes

A días de arrancar los partidos, Chiapas se mantiene optimista y espera un repunte de visitantes, así lo afirmó Gerardo Montellano, secretario de Desarrollo Turístico de la entidad.

El funcionario destacó que se ha realizado una campaña de promoción en las ciudades sede de los partidos mundialistas: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

El objetivo es atraer a turistas extranjeros que viajen por el evento deportivo y se animen a conocer el estado.

Montellano señaló que el repunte esperado coincide además con el periodo de vacaciones de verano, lo que podría potenciar el crecimiento del sector.

En cuanto a los puntos turísticos con mayor dinamismo, el secretario aseguró que todo el estado ha crecido derivado de la implementación activa de operativos de seguridad, algo que había hecho falta en el territorio.

“El turista ya quiere venir al estado”, expresó Montellano, quien subrayó que el trabajo conjunto del gobierno busca que el visitante se sienta querido y abrazado.

San Cristóbal, sin repunte para el Mundial

Pese a que en San Cristóbal la presidenta municipal, Fabiola Ricci, ha intentado promover un entusiasmo mundialista a través del intercambio de estampas para el álbum de la Copa Mundial en plazas públicas, tanto en la hotelería como en los servituors se vive un panorama totalmente distinto, señalando que junio es el mes más bajo para el turismo.

Para el caso de los hoteles consultados, la mayoría ubicados en el centro de la ciudad, indicaron que el evento deportivo no ha traído ningún beneficio para la región, registrando una ocupación baja y sin expectativas que aumente a partir del 11 de junio. Hasta el momento, dijeron, no tienen reservaciones para esas fechas.

El hotel Ciudad Real mencionó que ni en su hotel de San Cristóbal ni en el de Palenque se ha notado algún cambio en lo que llamaron el mes más tranquilo del año, esto pese a que han implementado promociones para atraer al turismo.

Por su parte, el hotel Arrecife de Coral, el más grande de los ubicados en la parte central, agregó que el turismo en la ciudad está “demasiado bajo”, sin que el ayuntamiento tome acciones al respecto. Creen que todo el turismo se concentrará en los estados de Jalisco y Nuevo León.

Para los negocios que ofrecen tours el panorama no se ve mucho mejor. Enfatizaron que, de forma general, junio suele ser un mes bajo y del que se recuperan en las vacaciones de verano, en el que recibe, sobre todo, turismo local perteneciente al magisterio.

Restauranteros, los “ganones” de los eventos deportivos.

Aunque el estado no es sede de partidos, los empresarios del sector restaurantero proyectan un incremento en sus ventas de entre el 20 y el 25 por ciento, similar al de temporadas altas como mayo o diciembre, señaló Christian Pérez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en la entidad.

“Nosotros estamos preparados para poder recibir las visitas de turistas que vengan a México”, afirmó Pérez en entrevista, al detallar que la industria restaurantera chiapaneca ha diseñado una estrategia basada en tres ejes fundamentales.

El líder de Canirac Chiapas adelantó que se están diseñando promociones en conjunto con plataformas de comercialización, así como una estrategia de difusión de la gastronomía local. Pero la apuesta va más allá: buscan que el visitante combine la experiencia gastronómica con el conocimiento de los atractivos turísticos del estado.

En Chiapas no habrá pantallas gigantes para el Mundial

La fiebre mundialista genera mucho interés entre de la población para ver los partidos, sobre todo, por figuras de renombre que estarán presentes en el torneo de Futbol.

Sin embargo, en Chiapas las autoridades estatales no tienen previsto colocar pantallas gigantes para transmitir el evento, debido a que implica una erogación de recursos considerable.

Segundo Guillén, secretario de Turismo estatal, mencionó que había una propuesta que hicieron quienes tienen los derechos de transmisión, sin embargo, el gobierno local analizó el tema y determinó no hacer algún tipo de negociación.

El servidor del pueblo comentó que se trata de una transmisión costosa y las promociones y los esfuerzos de los destinos de Chiapas en otra vertiente.

Mundial 2026 desata fiebre de compras

Comercios del centro de Tuxtla Gutiérrez registraron un aumento en la venta de artículos relacionados con el Mundial 2026. El álbum Panini, las playeras de selecciones nacionales y los productos coleccionables impulsan el gasto de aficionados, mientras la piratería gana terreno ante los elevados costos de la mercancía oficial.

La pasión por el Futbol ha convertido al Mundial en un fenómeno comercial que cada cuatro años modifica hábitos de consumo.

Este 2026 no es la excepción, en especial porque México será una de las sedes del torneo junto con Estados Unidos y Canadá.

Entre los artículos más buscados se encuentra el álbum oficial Panini del Mundial 2026.

El álbum tiene un precio que oscila entre 99 y 349 pesos, dependiendo de la presentación, mientras que cada sobre con siete estampas cuesta alrededor de 25 pesos.

Completar toda la colección puede representar un gasto superior a los cuatro mil pesos.

La playera oficial, un lujo para muchos

Otro de los productos más demandados son las camisetas oficiales de las selecciones participantes.

Sin embargo, para muchos aficionados estos precios resultan difíciles de cubrir.

En tiendas deportivas nacionales, las camisetas oficiales de México para el Mundial 2026 se comercializan entre mil 999 y tres mil 999 pesos, dependiendo del modelo y la tecnología incorporada.

Ante los elevados costos de la mercancía oficial, la piratería vuelve a convertirse en una alternativa para miles de consumidores.

Una oportunidad para fomentar el deporte desde la niñez

Así como el Futbol a través de eventos como el Mundial y otros torneos nacionales e internacionales, tienen una importante influencia en otros rubros y contextos sociales, en la dinámica escolar cobra bastante relevancia.

El docente Rosaén de Jésus González Luján, maestro de Educación Física desde hace 15 años, comentó que gran parte de la sociedad en México es futbolera, es el deporte más conocido o más popular a nivel mundial. Desde niños, jóvenes, adultos y adultos mayores lo viven con emoción.

Esto puede ser un detonador pedagógico, hablando de los países que participan en el Mundial, por ejemplo, de sus culturas, de geografía, historia, matemáticas y por supuesto de la importancia del deporte, el Futbol y obviamente todos los demás que existen.

Recordó que, cuando los mundiales son en Europa, Asía o África, por la diferencia horaria algunos partidos suelen ser transmitidos por la mañana en México, eso también tiene una influencia en la dinámica escolar, porque en muchas escuelas los docentes se organizan para que los estudiantes puedan verlos.

Aprovechó para enviar un mensaje a los padres y madres de familia para que involucren a sus hijos en estas dinámicas desde casa, que promuevan el deporte, la convivencia sana, que no caiga en situaciones relacionadas al alcohol o la violencia verbal.

Es así como el Mundial ha generado una serie de opiniones, expectativas de los diferentes sectores, sin embargo, es una realidad que los mexicanos así como chiapanecos esperan en medio de una crisis económica, social y de violencia que la selección tricolor pueda salir campeona del mundo.