Mundial no es salvavidas económico para Chiapas

El panorama deportivo internacional que se avecina con el Mundial de la FIFA 2026 ha generado diversas interpretaciones sobre su impacto en las entidades federativas que no serán sedes directas, entre ellos Chiapas.

En este contexto, Luis Pedrero González, titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT) de Chiapas, ha planteado una postura pues para el funcionario, si bien el evento representa una vitrina inigualable para México, la derrama económica y la llegada de visitantes a Chiapas deben analizarse bajo una óptica de realismo, entendiendo que el estado fungirá sobre todo como un destino de complemento y no como el foco central de la atención masiva durante la justa futbolística.

Preparativos

Explicó que la entidad se prepara para recibir lo que se denomina “turismo de paso”, un fenómeno donde los aficionados extranjeros, aprovechando las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, deciden explorar la riqueza natural y arqueológica del sureste mexicano en los días intermedios de los encuentros.

La dinámica, explicó, sugiere un flujo constante pero controlado de visitantes, lejos de las aglomeraciones que suelen caracterizar a las ciudades anfitrionas.

Pedrero González fue enfático al señalar que el impacto, aunque positivo, será moderado, evitando generar falsas expectativas de un crecimiento desmedido en las estadísticas turísticas tradicionales del estado derivado exclusivamente del certamen.

Un factor determinante en esta proyección es el funcionamiento de la industria de viajes a nivel global, el secretario explicó que los paquetes turísticos para un evento de esta envergadura se comercializan con años de anticipación, por lo tanto, la presencia de turistas internacionales en destinos chiapanecos como Palenque, San Cristóbal de Las Casas o el Cañón del Sumidero no será producto del azar del momento, sino de la labor de gestión que las agencias de viajes realizaron de manera previa.

Estado permanente

La capacidad de Chiapas para capitalizar este evento depende intrínsecamente de qué tan bien se haya posicionado el estado en los itinerarios promocionales que ya circulan en el mercado extranjero.

La visión de la Secretaría de Economía y del Trabajo subraya la importancia de fortalecer la infraestructura y la promoción constante, más allá de eventos coyunturales, aunque el Mundial 2026 ofrece una oportunidad para que nuevos públicos conozcan la oferta cultural chiapaneca, el verdadero reto reside en ofrecer servicios de calidad que conviertan ese “turismo de paso” en una recomendación permanente.