Municipio adeuda pensión de viudez

Yovani García, trabajador social del Sindicato independiente de trabajadores al servicio del municipio, informó sobre el adeudo por pensión de viudez que tiene el Ayuntamiento de San Cristóbal con Alicia del Carmen Vázquez desde el 13 de diciembre de 2024.

Indicó que han pasado 13 meses desde que falleció el trabajador José Jesús Pérez Rosales y hasta el momento el ayuntamiento no se ha puesto al corriente con los pagos correspondientes a la pensión de viudez, situación que ha afectado la economía de la viuda del trabajador.

De los 13 meses, dijo, la deuda asciende a 92 mil pesos, sin embargo, si se suma la cantidad de vales que equivale a más de 27 mil, en total el municipio le debe a la viuda 119 mil 604 pesos. El pago no se ha realizado pese a que existe un acuerdo de cabildo que ha sido ignorado, señaló Yovani García.

Salario

El trabajador social enfatizó que Jesús Pérez, quien laboraba en la categoría de peón al momento de su fallecimiento, prestó sus servicios durante 27 años al municipio de San Cristóbal en la dirección de Ecología y medio ambiente, tiempo en el que percibió el salario mínimo.

El sindicato señaló que, independientemente que la viuda goce o no de un trabajo, el no pago de la pensión violenta uno de sus derechos. Del mismo modo indicaron que la institución le seguirá dando atención al caso.