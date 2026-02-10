Municipios deben sumarse a la lucha contra el crimen

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Rubén Zuarth dijo que hay regiones específicas de Chiapas que requieren la intervención policial de alto impacto, por lo que la posibilidad de reforzar su armamento es necesaria.

Asimismo, afirmó que la propuesta del Gobierno del Estado, deberá ser atendida con prioridad e impulsada por los actores políticos estatales y federales, pues existen regiones identificadas como de alto riesgo.

Además, los ayuntamientos municipales deben atender el proyecto como una prioridad para la reducción de delincuencia, como lo ha planteado el Poder Legislativo en atención a las propuestas del Ejecutivo, aseveró.

Respaldo

"En fechas recientes durante la Sesión de Congreso del Estado, hice uso de la Tribuna Legislativa para expresar nuestro respaldo a la propuesta del Ejecutivo del estado, para que las corporaciones estatales de Seguridad, puedan portar armas de alto poder.

"En el PRI estamos a favor y trabajamos sin distingos para dar respuestas a la demanda de la gente de Chiapas que clama por seguridad. La violencia y la delincuencia han golpeado a nuestro estado, y es hora de tomar medidas efectivas para proteger a nuestros ciudadanos", apuntó el legislador.