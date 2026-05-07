Municipios participan en Simulacro Nacional

Los municipios que conforman la Zona Metropolitana de Comitán participaron de manera activa en el Simulacro Nacional 2026, que se efectuó en la mañana de ayer y que contó con la participación de la población, alumnos, soldados, policías municipales y los Sistemas de Protección Civil Municipales.

Fue en punto de las 11:00 horas que inició el simulacro tras la alerta sísmica que sonó en los teléfonos celulares con una hipótesis de sismo de magnitud 8.1 en la escala de richter, con epicentro en las costas de Guerrero, y que movilizó a vehículos de emergencia en diferentes puntos en donde se realizaron estas actividades preventivas.

En Comitán, se evacuaron 30 edificios de instituciones educativas, públicas y de empresas particulares, los edificios de las alcaldías de Comitán y La Trinitaria fueron desalojadas, en donde el personal siguieron las instrucciones de los protocolos de seguridad ante emergencia sísmicas, con el fin de salvaguardar la integridad.

Actividades

En los simulacros que se realizaron en los diferentes municipios que conforman esta demarcación participaron 90 alumnos del Tecnológico de Comitán como observadores y evaluadores, así como elementos de los Sistemas de Protección Civil Municipales, Policía Municipal, Cruz Roja Mexicana y del 15o. Regimiento de Caballería Motorizada.

Todo esto con el objetivo de fomentar y fortalecer la cultura de la prevención, evaluar los tiempos de respuesta y los protocolos de evacuación en escuelas, dependencias gubernamentales y empresas privadas. El simulacro se llevó a cabo sin incidentes.