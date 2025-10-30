Murales embellecen panteón de San Cristóbal

Diversos murales representativos del Día de Muertos lucen en las bardas del Panteón Municipal de San Cristóbal de Las Casas.

Las obras de arte fueron plasmadas con diferentes colores, dando así un realce visual al camposanto, espacio que será visitado por miles de personas durante los primeros días del mes de noviembre, cuando llegan a vivir la tradición con sus muertos que se encuentran descansando.

Apertura

La inauguración de los murales se realizó este miércoles, en conmemoración del Día de Muertos y dentro del Segundo Festival de Almas Vivas.

Las obras son de los maestros Alejandro Barreiro Guzmán, Alejandro Barreiro Solís, Jesús Cuevas, Eray Pérez y Luis Ángel Toledo, entre otros.

“Son obras, realizadas con el apoyo de empresarios, artesanos y ciudadanía, que reflejan el esfuerzo conjunto por fortalecer nuestra cultura y rendir homenaje a quienes nos precedieron”, se dio a conocer.