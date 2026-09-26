Musart prepara su octavo aniversario

El Museo de las Artesanías de Chiapas (Musart) celebrará su octavo aniversario con distintas actividades de la cultura zoque el próximo martes 29 de septiembre a partir de las 5 de la tarde, informó Dilcia Camacho Conde, encargada del recinto.

El evento contará con la exposición fotográfica “Memorias del Mequé”, de la investigadora Diana Padilla, beneficiaria del Pecda, la cual retrata a las personas que integran la Mayordomía Zoque del Rosario.

También se realizará un conversatorio sobre esta tradición, cómo se integra, el papel de cada personaje y los festejos principales. Las actividades contarán con música tradicional a cargo de los músicos y una degustación de bocadillos zoques.

Principales retos

Camacho Conde señaló que a lo largo de ocho años, uno de los principales retos del museo ha sido llegar al público local; explicó que se han acercado a instituciones educativas y apostado por las nuevas generaciones mediante recorridos guiados complementados con talleres.

“Los estudiantes que nos visitan se van muy satisfechos y con mucho conocimiento, y sobre todo rompiendo esta idea de que los museos son un sitio aburrido”, expresó. Añadió que muchos niños y jóvenes regresan días después acompañados de sus familias.

Destacó que el espacio cuenta con una museografía interactiva, y recordó que los lunes el acceso es gratuito de 10 de la mañana a 6 de la tarde, aunque el museo está abierto de lunes a sábado en ese horario.

El museo alberga dos exposiciones: una permanente que aborda seis ejes temáticos fundamentales de la artesanía, donde el visitante descubre por qué esta forma parte del patrimonio cultural del estado y se relaciona con la identidad chiapaneca.

El espacio está conformado por 430 piezas, de las cuales 90 se encuentran en exhibición, y el resto en ocasiones se ocupa en espacios educativos o culturales.

Finalmente, Camacho Conde invitó a la ciudadanía a asistir al evento, a lo que consideró una oportunidad para escuchar a los invitados que forman parte fundamental de las tradiciones tuxtlecas.