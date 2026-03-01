Museo Ángel Albino Corzo, no te lo puedes perder

Ángel Albino Corzo, figura clave del liberalismo mexicano y firme defensor de la República en el siglo XIX estaría cumpliendo este domingo 1º de marzo 210 años.

Su legado no solo vive en los libros de historia, sino también en las paredes de la casa que lo vio caminar y forjar ideales.

En el corazón de Chiapa de Corzo, sobre la calle 5 de Febrero, se encuentra la Casa Museo Ángel Albino Corzo, un espacio que resguarda la memoria de quien apoyó con convicción las Leyes de Reforma y el gobierno de Benito Juárez.

Esta casona de arquitectura colonial conserva muebles, documentos y objetos que evocan la vida cotidiana y la lucha política de una época decisiva para México.

Recorrer sus salas es adentrarse en la historia viva de Chiapas. Cada habitación guarda relatos de compromiso, valentía y visión republicana. No es solo un museo; es un punto de encuentro con nuestras raíces, un recordatorio de que la identidad de un pueblo se construye con la memoria de quienes lo defendieron.

En este 1° de marzo, la invitación es sencilla pero significativa: visitar la Casa Museo es honrar el pasado y fortalecer el orgullo chiapacorceño.

Porque conocer nuestra historia es también proyectar nuestro futuro. Y hoy, más que nunca, vale la pena caminar por donde comenzó una de las páginas más firmes de nuestra identidad.