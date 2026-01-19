Museo de la Ciudad crea refugio contra el cambio climático

El Museo de la Ciudad continúa trabajando mediante diversas brigadas ciudadanas en acciones de mejora del espacio; el proyecto más vigente es la reducción del estacionamiento para crear un refugio contra el cambio climático.

Se trata de lo que según Karla Mancilla, coordinadora de la Brigada de Jardinería Biocultural, llama construcción del pulmón verde para la ciudad.

Explicó que el proyecto se está gestando con mucha ilusión porque forma parte de las acciones de mitigación al cambio climático que se pueden hacer desde casa y en el Museo de la Ciudad.

El espacio en desarrollo se trata de la huerta de comestibles, por ello invitó a los ciudadanos a participar sumándose como voluntarios de trabajo los días domingo desde muy temprano.

Estas acciones son el preámbulo de la apertura del Museo en Tuxtla Gutiérrez, por ello cualquier interesado puede sumarse.