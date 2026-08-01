Museo del Café: 17 años de aromas y retos

El Museo del Café de Chiapas cumplió este día su décimo séptimo aniversario, una fecha que de acuerdo con su directora, María Enriqueta Burelo Melgar, se convierte en punto de encuentro entre la tradición cafetalera y la comunidad, al mismo tiempo que abona al impulso y promoción del recinto.

En entrevista, la funcionaria destacó que el museo ha recibido este año visitantes de países como Vietnam, Brasil, Canadá y Estados Unidos, gracias a gestiones diplomáticas y turísticas.

Sin embargo, reconoció que uno de los principales pendientes es atraer al público local, pues muchos tuxtlecos aún ignoran la existencia del espacio.

Difusión

Burelo Melgar explicó que, para revertir esta situación, han intensificado la difusión en redes sociales y medios de comunicación, convencida de que el museo es un escaparate fundamental para la cultura del café en Chiapas.

Recordó que la entidad se mantiene como uno de los mayores productores del país y con calidad de exportación.

Actualidad del museo

Añadió que el sitio no solo exhibe, sino que también sirve como punto de encuentro para productores y productoras, donde realizan degustaciones, talleres y ferias especializadas.

Sobre el estado actual del inmueble, la directora reconoció que en administraciones pasadas el museo sufrió cierto abandono, pero actualmente han logrado una mayor vinculación con el sector cafetalero.

Uno de los mayores retos que enfrenta el museo, admitió Burelo Melgar, es seguir estrechando lazos no solo con la población, sino también con los caficultores y con otros museos del café en México y el extranjero.

Finalmente, la directora extendió una invitación a la celebración del aniversario. El acto se llevará a cabo el lunes 3 de agosto, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, con la presentación de la marimba “Clarín de Luna”, un pastel conmemorativo y una degustación de café. “Los esperamos para compartir la mejor taza”, concluyó.