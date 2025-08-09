Museo del INAH en SCLC es gratuito

A diferencia de casi todos los museos del país, la entrada al Centro Cultural de los Altos con sus salas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y al Centro de Textiles del Mundo Maya (CTMM), ubicados en San Cristóbal de Las Casas, es gratuita.

Karla Faro, coordinadora de los servicios educativos del CTMM, se encargo de dar a conocer esta noticia y agregó que “vale mucho la pena conocer estos maravillosos espacios que se encuentran en el ex convento de Santo Domingo que es un monumento histórico en San Cristóbal de Las Casas”.

“La entrada es completamente gratuita. Recuerden que es de los pocos museos del país en los que por decisión del INAH no se cobra”, reiteró.

Salas

En entrevista señaló que el museo “ofrece en la planta baja, dos salas en las que podemos conocer colecciones de arqueología con piezas provenientes de varias partes de Chiapas”.

En la planta alta, abundó, “tenemos dos de las colecciones textiles más importantes de América; textiles de Chiapas y Guatemala y tenemos una museografía increíble”.

Explicó que ese espacio “tenemos cajoneras que se abren y se encuentran los textiles. La conocemos como una biblioteca, un archivo abierto para que todos puedan disfrutar de estos maravillosos textiles”.

Faro invitó a la población en general a visitar el museo “para conocernos. Las instalaciones están abiertas al público de martes a domingo de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde”.