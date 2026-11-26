Juana Rasta es una agrupación musical independiente originaria de Tuxtla Gutiérrez, reconocida como la banda pionera del movimiento reggae en el Sureste mexicano y que actualmente está destacando fuera del país.

Así lo explicó Rober, representante, quien contó que una pieza de la banda está triunfando en las listas de popularidad de Argentina, luego de ser invitados a una colaboración internacional, pero además están siendo invitados a participar en festivales en todo México.

Fundada en enero de 2002 bajo el liderazgo de su vocalista, compositor y representante, Robert Aguilar Gálvez, la agrupación cuenta con 24 años de trayectoria ininterrumpida, consolidándose como un referente cultural y escénico tanto en su estado natal como en el circuito nacional de música alternativa e internacional.

Propuesta

A lo largo de más de dos décadas, Juana Rasta ha desarrollado una firma sonora distintiva que parte del reggae tradicional para fusionarse con el rock, el jazz y diversos ritmos latinos. Su propuesta musical se caracteriza por arreglos instrumentales complejos y orgánicos que integran secciones de metales, cuerdas, sintetizadores, percusión latina y una base rítmica contundente.

Sus composiciones destacan por una lírica poética, introspectiva y de conciencia social, diseñada para conectar con audiencias diversas en foros culturales, salas de conciertos, teatros y festivales masivos.

Desde su fundación con el propósito de abrir brecha para los géneros alternativos en Chiapas, la banda ha llevado su espectáculo en vivo a importantes escenarios, salas de conciertos, ferias y festivales culturales a lo largo de la República Mexicana, incluyendo encuentros de gran relevancia artística como el Festival Internacional Rosario Castellanos, Festival Cervantino, Festival Cumbres Tajín, entre otros.

Su solidez sobre el escenario y profesionalismo les ha permitido alternar y compartir cartel con figuras fundamentales del rock, el ska y el reggae de habla hispana: Caifanes, Maldita Vecindad, Antidoping, La Comuna, Ganja, Julieta Venegas, Panteón Rococó, Inspector y El Gran Silencio, Los Fabulosos Cadillacs, Los Pericos, Los Cafres, Los Auténticos Decadentes, Fidel Nadal, Pablo Molina, Los Caligaris (Argentina); Gondwana y Zona Ganjah (Chile); Cultura Profética (Puerto Rico); y Amparanoia (España).