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ChiapasTuxtla

Música y baile en el Festival ¡Qué Viva la Cumbia!

Julio 20 del 2026
El presidente Ángel Torres encabezó el evento y disfrutó junto a las familias. CP
El presidente Ángel Torres encabezó el evento y disfrutó junto a las familias. CP

Por primera vez se realizó en Tuxtla Gutiérrez el Festival Qué Viva la Cumbia en la explanada del Parque Central, mismo que fue recibido con gran aceptación, pues reunió a miles, entre ellos, familias, juventudes y visitantes, con la exitosa presentación de los grupos de talla internacional 3+2 y el Cañón del Sonidero.

El evento fue organizado por el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, a cargo de Gabriela Abarca, en coordinación con el Instituto de la Juventud, que preside Gabriela Robles, y la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres, de Paulina Lázaro.

A través de actividades culturales, artísticas y de promoción del consumo local, que promueven la sana convivencia y fortalecen el tejido social, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que encabeza el alcalde Ángel Torres, continuará construyendo una ciudad más unida, alegre y participativa.

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