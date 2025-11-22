Músicos: el pulso sonoro de la comunidad

Cada 22 de noviembre, México se viste de música y devoción al celebrar el Día del Músico, una fecha que rinde homenaje a Santa Cecilia, considerada la patrona de los músicos. Esta conmemoración tiene raíces históricas y religiosas: la Unesco adoptó esta fecha por su profundo significado cultural, reconociendo la influencia de Cecilia de Roma en la tradición musical.

Origen

La elección del 22 de noviembre no es aleatoria: según la tradición cristiana es el día en que se recuerda a Santa Cecilia, mártir romana a quien el papa Gregorio XIII declaró patrona de los músicos en 1584.

Asimismo, esa fecha se asocia con antiguos torneos de compositores: en 1570, en Evreux (Normandía, Francia), tuvo lugar un concurso que más tarde se convirtió en un símbolo de celebración musical.

El propósito central de esta fecha es reconocer a quienes cuantifican su vida con acordes, melodías y voces, así como rememorar la figura espiritual de este santo como fuente de inspiración para músicos del mundo entero.

En la capital chiapaneca, la devoción a Santa Cecilia tiene una manifestación muy viva: el barrio que lleva el nombre de este santo y su pequeña capilla, se llenan cada año de música, ofrendas, tambores, guitarras, mariachis y rostros alegres de músicos reunidos para rendir homenaje a su patrona.

Ofrendas

La tradición incluye una ofrenda llamada “somé”, donde los músicos agradecen las bendiciones recibidas y participan en una celebración eucarística cargada de fervor.

Además, los festejos incluyen una serenata que se realiza cada 21 de noviembre, en la víspera de la celebración, frente al templo y en la Plaza del Mariachi, con bandas, mariachis y música popular.

Este año, la iglesia de Santa Cecilia en Tuxtla Gutiérrez preparó una celebración especial para bendecir a los músicos.

La comunidad local participó en las actividades programadas, que combinan momentos litúrgicos, como la misa solemne en honor a Santa Cecilia, con expresiones culturales: música tradicional, danzas y ofrendas.

Según las tradiciones locales, se realizan las mañanitas, presentaciones musicales, actividades culturales y una bendición especial para quienes viven de la música, reafirmando el profundo vínculo entre lo espiritual y el arte sonoro.

Las festividades buscan también fortalecer el sentido de comunidad entre músicos y creyentes en Chiapas.

Más allá de la fiesta religiosa, el Día del Músico representa un espacio para valorar la música como patrimonio cultural.

En una región rica en tradiciones sonoras, este día promueve la participación de músicos de todas las edades y géneros, reivindicando la música como parte esencial de la identidad nacional y chiapaneca.