Músicos: tradición viva, ingresos precarios

Aunque cada 22 de noviembre se celebra el Día del Músico, en Chiapas miles de intérpretes viven entre la tradición cultural y la inestabilidad económica. Con salarios que difícilmente superan los ocho mil pesos al mes y una informalidad casi absoluta, la música sigue siendo pasión, pero rara vez una profesión digna.

En México, el Día del Músico, celebrado cada 22 de noviembre en honor a Santa Cecilia, llega este año acompañado de cifras que retratan un escenario poco festivo para quienes sostienen con notas, voces y acordes gran parte de la identidad cultural del país.

En Chiapas, cuna de la marimba y tierra de agrupaciones tradicionales, la situación es aún más crítica.

Laboran en la informalidad

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el país existen más de 126 mil músicos activos, pero el 93.9 por ciento trabaja en la informalidad.

Pese al enorme peso cultural que representan, sus ingresos difíciles superan los siete mil 454 pesos mensuales, por un promedio de 15.7 horas trabajadas a la semana.

Además, los artistas interpretativos, categoría que incluye a músicos, perciben alrededor de seis mil 930 pesos al mes, con una informalidad del 88.9 por ciento.

Glassdoor ofrece un rango un poco más amplio: entre ocho mil y 17 mil pesos, según la experiencia y el tipo de agrupación.

En Chiapas, la realidad golpea más fuerte

Los músicos de la entidad perciben entre cinco mil y ocho mil pesos mensuales.

La brecha de género es alarmante: 96.8 por ciento son hombres, con ingresos promedio de seis mil 870 pesos, mientras que las mujeres, apenas el 3.2 por ciento, ganan alrededor de mil 600 pesos al mes.

En Tuxtla Gutiérrez, epicentro del movimiento musical tradicional, el parque de la Marimba mantiene viva una tradición que cada tarde reúne a familias, turistas y amantes de la música chiapaneca.

Ahí, marimberos alternan con mariachis, tecladistas y agrupaciones modernas.

Sin embargo, muchos dependen casi por completo de giras temporales, eventos sociales o presentaciones al aire libre, actividades cuyo pago varía drásticamente según la temporada.