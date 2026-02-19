Nace nueva asociación de locutores en SCLC

Con el objetivo de profesionalizar el medio y “servir de la mejor forma a los radioescuchas”, este miércoles fue creada la Asociación de Locutores Profesionales de los Altos de Chiapas (ALPAC), presidida por Hugo Manuel Aguilar Zúñiga.

“Todos los radioescuchas merecen respeto en cada palabra, en cada frase o nota que emitimos, pero, lamentablemente, especialmente en los Altos de Chiapas, hemos visto cómo la radio se ha ido degradando cada día y la locución también, debido al uso desmedido de los medios de comunicación, de las plataformas y las redes sociales”, dijo Aguilar Zúñiga.

Agregó que “muchas veces se abren los micrófonos sin que la personas tengan la preparación ni la experiencia adecuada. Es muy delicado confundir el rol de un influencer con la verdadera locución. A menudo se prioriza generar audiencia mediante barbaridades sin medir las consecuencias de lo que se dice”.

Nace la ALPAC

Durante el acto en el que fueron presentados los integrantes de la ALPAC, manifestó “nos hemos formado con grandes profesionales del micrófono como Salvador Camacho Corzo, Hugo Isaac Robles Guillén y Francisco López, ya fallecidos, y de Óscar Sánchez, adquiriendo la experiencia y el nivel que el público necesita de su locutor favorito”.

A través de una llamada telefónica, la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México (ANLM), Rosalía Buaun Sánchez, felicitó a los integrantes de la nueva agrupación y les deseó éxito.

Como tesorera de la ALPAC fue nombrada Gloria Ruiz Ruiz y como secretario José Luis Trujillo, más conocido popularmente como Chelis Trujillo.