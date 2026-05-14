Nacen seis dragoncitos de labios rojos

El Centro Ecológico Recreativo San José, ubicado a unos nueve kilómetros de San Cristóbal de Las Casas, registró el nacimiento de seis dragoncitos de labios rojos.

“El hecho representa un importante logro en materia de conservación de especies endémicas de los Altos de Chiapas“, informó personal encargado del lugar.

Dieron a conocer que las crías permanecen bajo cuidados especiales y en observación dentro del laboratorio.

Efraín Orantes Abadías, jefe del Centro Ecológico y Recreativo San José, precisó que esta reproducción se logró gracias al trabajo de preservación y manejo adecuado de fauna regional que desde hace años se realiza en este espacio ecológico, considerado único en la región y perteneciente al ZooMAT de Tuxtla Gutiérrez.

Cuarentena

Los ejemplares adultos, padres de las crías, se encuentran sanos y forman parte de las especies exhibidas al público, mientras que los recién nacidos permanecen en cuarentena para garantizar su desarrollo y supervivencia.

Cabe señalar que el dragoncito de labios rojos suele ser víctima de ataques por desconocimiento, debido a que muchas personas creen erróneamente que es venenoso. Sin embargo, se trata de una especie completamente inofensiva para el ser humano.

Los responsables del centro hicieron un llamado a la ciudadanía para proteger este tipo de fauna y reportar cualquier ejemplar que encuentren, a fin de que especialistas puedan resguardarlos adecuadamente y evitar que sean asesinados.

El Centro Ecológico Recreativo San José, alberga diversas especies nativas de Chiapas y se ha consolidado como un espacio clave para la conservación y educación ambiental en la región.