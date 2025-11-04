Nadie amenazará a los alcaldes en la entidad: ERA

En Chiapas ningún alcalde será víctima de amenazas o extorsiones, afirmó el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, tras los recientes hechos ocurridos en Uruapan, Michoacán, donde el presidente municipal, Carlos Manzo, fue asesinado.

Durante el evento de entrega de patrullas y equipamiento a policías de los ayuntamientos, el mandatario lamentó esta situación y declaró estar al pendiente de los presidentes y presidentas municipales.

“Tengan la certeza que aquí se meten con uno o con una y se meten con todos nosotros”, sentenció el mandatario.

Seguridad, una pioridad

El gobernador aseguró que el tema de seguridad continúa siendo el principal rubro de atención de su administración y muestra de ello fue la entrega de 52 unidades policiales con una inversión superior a los 108 millones de pesos.

“Tengan la certeza de que nadie los va a amenazar, nadie los va a extorsionar. Esa época de Chiapas ya pasó, cuando iban con miedo los alcaldes”, señaló.

Delitos atendidos

Ramírez Aguilar destacó que desde el ingreso de su gestión se ha empeñado en atender cinco de los principales delitos que más afectaban a la población: homicidio, asaltos a carreteras, extorsión, secuestro y robo con violencia.

“Del 8 de diciembre a la fecha, 3 de noviembre, por cada delito que se comete en Chiapas, delito que no es de impune, y a las pruebas me remito”, expresó durante su mensaje a los alcaldes de distintos municipios de Chiapas.

Aseguró que se ha trabajado de manera conjunta con los ayuntamientos para atender las distintas situaciones denunciadas, a la par que invitó a no quedarse callados ante cualquier acto ilícito que pueda presentarse.