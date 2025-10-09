Nadie está por encima de la ley, expone Mario Guillén

Tras la detención de 15 policías municipales de Chilón por, presuntamente, obstaculizar el trabajo de la FGE –la cual intentaba ejecutar una orden de aprehensión en contra de un sujeto–, el diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado se pronunció al respecto, destacando el principio de legalidad y respeto al proceso investigativo.

Los sucesos, que pusieron en la mira de nueva cuenta al municipio, surgieron cuando en las últimas horas elementos ministeriales se vieron impedidos por los policías locales para cumplir una orden judicial.

Además, se han realizado señalamientos directos al presidente municipal de Chilón Mario Hernández Gómez del PT, de quien se dijo habría dado la orden a su cuerpo de seguridad para que protegieran al individuo buscado.

Al ser cuestionado sobre estos eventos, el diputado Guillén Guillén fue contundente al subrayar el marco legal que rige al estado. “Mira, hoy tenemos un Estado de Derecho en donde nadie ni nada está por encima de la ley”, declaró.

Agregó que cualquier grupo que considere que puede estar contraviniendo la ley será sujeto a investigación.

“Lo ha dicho muy claro el gobernador Eduardo Ramírez: si estos miembros de la Policía Municipal hicieron lo incorrecto, pues será la propia investigación que esté en curso que lo determine. Pero celebramos que nada ni nadie esté por encima de la ley”, afirmó.

Respecto a las acusaciones hacia el alcalde, de quien se dice ordenó la obstrucción, el legislador adoptó una postura cautelosa y respetuosa al debido proceso. “Será la investigación. Yo no condeno a nadie, somos respetuosos de esa parte”, manifestó.