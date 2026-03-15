Nadie ha cerrado por completo la brecha de género

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló en marzo de este 2026, que ningún país del mundo ha logrado cerrar por completo la brecha de desigualdad de género, en la educación, justicia, derechos humanos y otros rubros. México ha retomado la política internacional y fortalecido la política nacional en la materia.

Lo anterior lo manifestó Candelaria Rodríguez Sosa, miembro de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare). Consideran, dijo, que normativamente en las leyes hay avances importantes para el reconocimiento de los derechos generales de las mujeres, tanto a nivel nacional como a nivel local.

Ayuntamientos

Enfatizó que la participación política de las mujeres en ayuntamientos y en el Congreso del Estado, busca precisamente que incidan para que puedan, con políticas públicas, cerrar las brechas de desigualdad.

A nivel nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, puso en la Constitución Política la aplicación de la igualdad sustantiva en las gubernaturas, algo que años atrás era impensable en el país. En Chiapas no se alcanza la igualdad total, por ejemplo, en ayuntamientos, aunque en el Congreso las mujeres sí son mayoría.

Desajustes

En la administración pública del estado, de las 18 dependencias que la componen había mitad hombres y mitad mujeres, aunque hubo un desajuste por un cambio en la Secretaría de Turismo, al reemplazar a una mujer por un hombre, lo que también ocurrió en la Dirección del Isstech.

Con el actual gobierno, la realidad es que se han dado importantes avances sobre el derecho de las mujeres desde el Congreso local, como la despenalización del aborto, sobre violencia contra las mujeres, matrimonios igualitarios, pero faltan avances en razón de que haya menos mujeres violentadas y menos feminicidios.