Nadie por encima de la ley: legisladores

Después del hallazgo de una cabeza al interior del parque Caña Hueca en Tuxtla Gutiérrez, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Guillén, confió que en este caso las autoridades llegarán hasta las últimas consecuencias, debido a que en esta administración no hay impunidad.

Entrevistado sobre lo ocurrido, mencionó que hay “algunos que todavía se aferran a querer controlar. Tenemos un gobernador valiente y un pueblo también decidido a que la paz se tiene que construir”, remarcó.

El diputado Guillén enfatizó que cuando han ocurrido casos de dominio público, siempre hay una respuesta puntual y nadie está por encima de la ley.

Más posturas

Sobre el mismo tema, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, comentó que se deben esperar los pronunciamientos de las instituciones de seguridad del estado, sin embargo, desde el ayuntamiento están atentos a colaborar en lo que así se disponga.

Enfatizó que en la capital del estado están trabajando en materia de seguridad y se está invirtiendo en equipamiento, vehículos y el fortalecimiento de las policías.

El alcalde comentó que están siguiendo las directrices del gobierno del estado, con la intención de generar mayor seguridad y certeza.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, Alejandra Gómez, comentó que desde el poder legislativo están haciendo lo correspondiente a través de las iniciativas, una de ellas fue agravar el delito de halconeo.

Al preguntarle sobre el impacto del hallazgo de una cabeza en un espacio de entorno social, la diputada local comentó que está segura que las instituciones están haciendo lo adecuado respecto de este caso.