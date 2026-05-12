Nadie que atente contra la vida, quedará impune

En su transmisión del lunes, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó el esclarecimiento del feminicidio ocurrido en el cantón San Luis en el municipio de Huehuetán, el 7 de noviembre de 2025 donde, lamentablemente, Tomasa “N” perdió la vida y Cristina “N” resultó lesionada por disparos de arma de fuego.

Dijo que se llevó a cabo la investigación y fueron detenidos Óscar Gilberto “N”, alias “El Gil”; Josué Salvador “N”, alias “El Güero”; y Sandra “N”, alias “La Pájara”, esta última fue detenida hace unos días en Tuxtla Gutiérrez y es la tercera carpeta de investigación en la cual se encuentra vinculada por hechos como homicidios y este feminicidio.

Motivo

Presuntamente, el motivo fue una deuda que mantenía la víctima Tomasa “N” con la autora intelectual Sandra “N”.

“Pediremos hasta 100 años de cárcel por este feminicidio contra estas tres personas”, apuntó.

Asimismo, Llaven Abarca dio a conocer que derivado de una denuncia realizada el 5 de mayo por el delito de secuestro y privación ilegal de la libertad en agravio de Gustavo Díaz Sánchez, de 43 años de edad y colaborador del municipio de San Andrés Duraznal, la Fiscalía General del Estado desplegó de manera inmediata actos de investigación para su localización y rescate.

Liberación de la víctima

Como resultado de estas acciones, se logró la liberación con vida de la víctima y la detención de Micaela “N”, Paola“N”, Alba “N”, José “N” y Diego “N”, presuntamente relacionados con el secuestro, quienes exigían a la familia la cantidad de dos millones de pesos para su liberación. Además, fueron asegurados vehículos relacionados con estos hechos y continúan las investigaciones para detener a otros posibles implicados en este delito.

“No habrá impunidad ante ninguna conducta delictiva, especialmente cuando se atente contra la vida, la libertad y la integridad de las personas”, aseguró.