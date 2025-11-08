Nanofertilizantes, opción para reducir los agroquímicos

Una necesidad que debe resolverse en la agricultura es la optimización de fertilizantes que se utilizan todos los días para la producción de alimentos, planteando como una alternativa el uso de nanomateriales, con lo que sería posible disminuir la cantidad aplicada y el impacto ambiental sobre los suelos.

Adalberto Benavides Mendoza, investigador de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, indicó que estos nanofertilizantes son materiales en escala nanométrica, a mil millonésimas de un metro, lo que les da propiedades muy especiales. Son fabricados por químicos especialistas.

Los nanofertilizantes son superiores en desempeño y eficiencia a un fertilizante tradicional, lo que se ha comprobado en algunos estudios focalizados; sin embargo, en México a nivel general, la producción, uso y acceso a estos materiales es muy bajo.

Indicó que desarrollar una industria para la producción de estos insumos ayudaría mucho al campo, porque son más eficientes que los fertilizantes tradicionales porque se aplicaría menor cantidad, lo que implica un costo económico potencialmente más bajo y un impacto menor sobre el suelo; mientras los convencionales degradan la materia orgánica e impactan en el microbioma.

Accesibilidad

En algunos países como Irán, India, China, hay mayor accesibilidad, pero en México no hay ni siquiera una normativa específica para estos materiales.

“Falta avanzar todavía mucho en regulación y hacer pruebas más extensas en el campo para verificar costos, factibilidad y cómo responden diferentes especies.

Hasta donde yo sé, en México no hay todavía uso de nanofertilizantes, no sé si alguna empresa ya traiga un nanomaterial como pesticida o cuestiones así, pero como fertilizantes hasta donde sé, no, porque se necesitaría una gran inversión en infraestructura y mano de obra”, compartió Adalberto.