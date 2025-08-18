Natalio Hernández presentó su libro

La Enseñanza Casa de La Ciudad recibió al poeta Natalio Hernández quien en este año recibió la Medalla Rosario Castellanos, premio que le otorgó el Congreso del Estado de Chiapas por su destacada trayectoria como investigador, escritor, defensor e impulsor de los derechos lingüísticos en México.

En este espacio cultural de San Cristóbal de Las Casas, presentó su más reciente libro “El nuevo amanecer de los mayas”, dónde el autor aborda varios aspectos de la riqueza cultural de este pueblo mesoamericano como su música, sus tejidos, sus saberes, entre otros.

Estuvo como moderador Roberto Santis Káa y como comentaristas Verónica Bautista Hernández, Fabiola Gómez Torres y Jesús Morales Bermúdez. En el acto se informó que esta actividad también contó con la participación del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), en coordinación con la Asociación Cultural Na Bolom A.C. y La Enseñanza Casa de La Ciudad.

Esta actividad se realizó en el marco del 110 aniversario de fundación de La Enseñanza Casa de la Ciudad, que se celebró este 15 y 16 de agosto.

También se realizaron otras actividades que buscan poner en valor la riqueza histórica y simbólica de este espacio.

El edificio histórico ubicado en avenida Belisario Domínguez, en la zona del Centro Histórico de San Cristóbal de Las Casas, abrió sus puertas el 15 de agosto de 1915 como colegio para señoritas, el cual ha trascendido generaciones y se ha consolidado como un ícono de la memoria colectiva y la identidad local.