Nebulizan panteones por festejo de Día de Muertos

Autoridades de Salud y de los ayuntamientos de los municipios fronterizos con Guatemala, emprendieron acciones de saneamiento básico y nebulización en los panteones para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores.

Lo anterior ante las próximas festividades del Día de Muertos, cuando miles de personas acuden a los camposantos para visitar a sus familiares que yacen en estos lugares.

La Jurisdicción Sanitaria VII, señaló que en los panteones de Unión Juárez, Suchiate, Frontera Hidalgo, Tuxtla Chico, Metapa de Domínguez y Tapachula se vienen efectuando programas de descacharrización y se recomienda que en los floreros se utilice arena en lugar de agua, que son las fuentes en donde se reproducen los zancudos.

Asimismo, se han realizado labores de limpieza y fumigación para combatir a los vectores que transmiten enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.

Apuntó que la finalidad es proteger la salud de la población mediante la prevención, aunque también recomendó que colaboren evitando dejar recipientes que acumulen agua.