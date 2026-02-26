Necesaria la coordinación con autoridades: Zuarth

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, dijo que en la entidad se está enfrentando al crimen sin simulación; no obstante, reconoció es necesario reforzar la coordinación con autoridades nacionales.

En este sentido, dijo que el PRI expresa su preocupación por los niveles de inseguridad que persisten en el país y dijo es necesario priorizar la estrategia, coordinación y firmeza del Estado.

“Debemos reconocer que en Chiapas no se ha optado por la omisión, se esta combatiendo a la delincuencia con acciones concretas, con presencia institucional y con respaldo a las fuerzas de seguridad”, sostuvo.

El PRI, dijo, reconoce la labor de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fuerza Aérea Mexicana en tareas de seguridad, así como el compromiso de los elementos de la Guardia Nacional que, aun en condiciones adversas, cumplen con su deber.

Zuarth Esquinca destacó que la cooperación internacional en materia de inteligencia y combate al crimen organizado es necesaria, siempre que se dé bajo un marco de respeto a la soberanía nacional y con responsabilidad compartida entre países.