Necesario aplicar exámenes para prevenir accidentes

Los accidentes registrados recientemente en el transporte colectivo de Tuxtla Gutiérrez son “lamentables” porque en ellos viajan personas que se ponen en riesgo, por ello es necesario tomar acciones para prevenirlos, afirmó Jorge Omar Vázquez Martínez, presidente de la Coordinación Estatal de Transportistas de Chiapas (Coestrach).

Esto luego de que se registrara un incidente entre dos colectivos, dejando como saldo 15 ciudadanos lesionados.

En entrevista, el dirigente subrayó que este tipo de hechos también pueden ocurrir con vehículos particulares y que las causas pueden ser diversas: falla mecánica, falta de pericia o de experiencia del conductor.

Precisó, además, que solo los peritos pueden determinar el motivo de cada percance.

Unidades apócrifas

Vázquez Martínez señaló que uno de los motivos principales de los accidentes es el mal estado de los vehículos, particularmente en las rutas que calificó como “piratas toleradas”, es decir, las que operan con placas particulares, como la ruta 128, entre otras.

Sostuvo que se trata de unidades obsoletas y muy viejas a las que la Secretaría de Movilidad y Transporte les permite circular.

Explicó que existe una diferencia en el trato entre ambos esquemas: a los concesionados, dijo, se les presiona para mantener sus unidades en buenas condiciones; mientras que a las rutas con placas particulares no se les obliga porque, al no ser concesionarias, no hay manera de exigirles lo mismo.

El líder transportista pidió a los dueños de los vehículos ser cuidadosos al elegir a quién entregan sus unidades para trabajar.

Por ello, recomendó verificar que el conductor tenga experiencia y pericia, y al menos realizar una prueba de manejo.

También consideró que corresponde a la Secretaría de Movilidad y Transporte aplicar de manera aleatoria estudios toxicológicos a los operadores.

Recordó que en una ocasión solicitó que se realizaran estos análisis a los conductores de la ruta 108 y para todas las rutas, para determinar si consumen alguna droga u otra sustancia que ponga en riesgo a la ciudadanía y a los usuarios, pero las autoridades no lo han llevado a cabo.

Advirtió que se han dado casos de conductores que manejan bajo los efectos de alguna sustancia, lo que representa un peligro para los pasajeros.

“Antes de dar la llave a los conductores, yo recomiendo que observen y evalúen su desempeño, para evitar estos percances”, remarcó.