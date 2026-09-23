Necesario atender seguridad en municipios: secretaria

En el marco de las recientes acciones para inhibir actos de violencia, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp) inició labores para conocer las necesidades de los municipios y atender sus peticiones para tener policías mejor capacitadas.

En este sentido, la secretaria ejecutiva del organismo, Flor Guirao Aguilar, dijo que puso en marcha una agenda de coordinación con autoridades de 20 municipios para revisar directamente las necesidades de seguridad de las alcaldías y definir acciones de atención.

Explicó que encabezó reuniones de trabajo con presidentas y presidentes municipales de ocho regiones: Valles Zoque, Mezcalapa, De los Llanos, Frailesca, De los Bosques, Norte, Soconusco y Maya.

Acción municipal

Se revisaron requerimientos específicos, identificaron necesidades locales y establecieron acciones de atención conforme a las condiciones de cada municipio.

Guirao Aguilar destacó que el diálogo directo con las alcaldías municipales permite detectar necesidades con mayor oportunidad, fortalecer las capacidades locales y dar seguimiento puntual a los acuerdos, bajo las políticas públicas humanistas que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Finalmente, dijo que la jornada incluyó a Jiquipilas; Chicoasén, Francisco León, Ocotepec y Osumacinta; Acala, Nicolás Ruiz, San Lucas y Totolapa; La Concordia; Jitotol, San Andrés Duraznal y Tapalapa; Chapultenango, Ixtapangajoya, Reforma y Sunuapa; Acacoyagua; Catazajá y La Libertad. Con esta agenda territorial, Guirao Aguilar mantiene abierto el diálogo con los municipios y convierte los acuerdos en una ruta de seguimiento para fortalecer la seguridad local.