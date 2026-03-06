Necesario cambiar hábitos de consumo de energía

La eficiencia energética en las viviendas debe ser una prioridad, ayuda tanto al medio ambiente como a la economía familiar porque las tarifas serán más bajas; sin embargo, no todas las personas han comprendido la importancia de ajustar los hábitos que conllevan consumo de energía eléctrica.

Emmanuel Alejandro Saraoz Galdámez, especialista en proyectos eléctricos y fotovoltaicos, comentó que, por ejemplo, durante la temporada de calor que está por iniciar el consumo de energía eléctrica incrementa por el uso excesivo de ventiladores y aires acondicionados.

Para evitar que los picos de energía sean muy marcados, los aires acondicionados deben usarse entre 24 y 25 grados, porque a menor temperatura el consumo de electricidad será mucho mayor y se resentirá en el recibo de cobro. Otro punto es encenderlo por dos o tres horas únicamente.

Dijo que las instalaciones eléctricas de las viviendas deben recibir mantenimiento, para que el consumo no vaya en aumento conforme los años. Con el tiempo la base del medidor de energía presenta calentamientos por el incremento de las temperaturas, hasta pueden quemarse las bases y los cables requieren verificarse.

Vinculación con estudiantes

El especialista impartió un taller sobre sistemas fotovoltaicos o paneles solares, que registran cada vez mayor demanda para el ahorro de energía eléctrica, con estudiantes de la Ingeniería en Energías Renovables de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Habló sobre su operación y mantenimiento, normativa vigente, estándares de supervisión y mantenimiento, lineamientos técnicos para el funcionamiento eficiente.

Manifestó su interés por generar vínculos con la comunidad universitaria para que las y los estudiantes puedan realizar prácticas profesionales en el sector.