Necesario capacitar a choferes de colectivo

Promover la seguridad vial se ha convertido en una necesidad ante los casos de accidentes en el transporte público. Diego Cuesy, subsecretario de Movilidad y Transporte, mencionó que se trabaja en la capacitación a choferes en todo el estado.

El principal objetivo es abordar el tema de sensibilidad vial con actividades que ejemplifiquen una situación de riesgo y que pueda significar un accidente de tránsito.

“Los ponemos a manejar una bici y que les pase una combi cerca para que sientan el riesgo, los ponemos en silla de ruedas para que sepan cómo se maniobra y lo complicado que es subir a una unidad”, explicó.

Las intervenciones que se ha tenido con los choferes han sido de varios frentes; de manera teórica se exponen los riegos de conducir a alta velocidad y lo permitido en las calles de cada ciudad.

Se espera que con estas capacitaciones en los próximos años se logre una reducción en los siniestros viales que han involucrado al servicio del transporte público; además de que haya un reordenamiento para que exista una vía compartida segura para el peatón y los ciclistas.

Son más de 50 mil las unidades estimadas en todo el territorio chiapaneco que se espera puedan recibir esta capacitación de manera gradual.

“Ya estamos trabajando también con taxis, colectivos, transporte escolar, volteos y además estamos haciendo operativos para que se cumplan los reglamentos”, añadió el subsecretario.

Urbanización vial

Adelantó que también se trabaja en una planeación para rediseñar las intersecciones más inseguras cercas de zonas hospitalarias, escuelas y espacios públicos bajo las normas de la Sedatu.

Tuxtla, Tapachula, San Cristóbal y Palenque son algunas de las ciudades donde ya se tienen identificadas zonas de siniestros viales y ya se estudian algunos diseños para mejorar la seguridad vial.