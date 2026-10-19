Necesario concluir 10 obras carreteras en el estado

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chiapas, presidido por Luis Ernesto Sauza Gutiérrez, presentó el diagnóstico de infraestructura elaborado como parte de la Iniciativa Chiapas 200, que identifica como una de las prioridades la conclusión de 10 obras carreteras que, en conjunto, representan 174.9 kilómetros y una inversión estimada de ocho mil 110 millones de pesos.

Esto con el objetivo de dar seguimiento a proyectos estratégicos de infraestructura carretera y plantear propuestas para fortalecer la movilidad y la actividad productiva en distintas regiones del estado.

Encuentro

Por ello, sostuvieron una reunión con la delegada de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en la entidad, Janette Cosmes Vázquez.

Sauza Gutiérrez recordó que entre los proyectos considerados se encuentran la conexión de la autopista Las Choapas–Ocozocoautla con el libramiento Sur de Tuxtla, el libramiento de Ocozocoautla, la carretera Ocozocoautla–Tuxtla Gutiérrez, el tramo Tapachula–Talismán y la conexión ribereña de Chiapa de Corzo.

El presidente del CCE Chiapas destacó la importancia de concluir la conexión de la autopista Las Choapas–Ocozocoautla con el libramiento Sur de Tuxtla, debido al volumen de tránsito que registra. Actualmente, este tramo presenta un aforo estimado de 27 mil 100 vehículos diarios, el mayor entre las obras identificadas.

Obra

Para completar esta conexión se requiere concluir aproximadamente 9.80 kilómetros correspondientes a 10 gasas, con una inversión estimada de 450 millones de pesos. Esta obra permitiría mejorar la circulación de los vehículos de largo itinerario y reducir su ingreso a la capital del estado.

Supervisión

El CCE Chiapas señaló que el seguimiento puntual de estos proyectos es fundamental para identificar los trabajos pendientes y avanzar en infraestructura estratégica que contribuya a mejorar la seguridad vial, la conectividad regional y la eficiencia logística.

“La falta de continuidad de estos proyectos representaría un mayor riesgo de accidentes, saturación vial, afectaciones logísticas y problemas de conectividad entre distintas regiones de Chiapas”, señaló Luis Ernesto Sauza Gutiérrez.

El CCE estatal reiteró su disposición para mantener la coordinación con las autoridades y aportar propuestas desde el sector empresarial que contribuyan al desarrollo de infraestructura carretera, la actividad económica y la competitividad del estado.