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ChiapasTuxtla

Necesario contar con una educación inclusiva

Mayo 15 del 2026

En el marco de la conmemoración del Día del Maestro, la diputada Luz María Castillo Moreno, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado de Chiapas, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado para transitar de un modelo segregado hacia una educación verdaderamente inclusiva.

La propuesta, dijo, nace de las voces y demandas del Primer Parlamento de Personas con Discapacidad “Voces que Transforman”, realizado el 18 de diciembre del año pasado en el mismo recinto legislativo.

“Tenemos una gran responsabilidad: ser la voz de quienes durante demasiado tiempo han sido invisibilizados en nuestro sistema educativo. Hoy presento una iniciativa que habla desde la realidad, desde la experiencia y sobre todo desde la participación directa de las personas con discapacidad de Chiapas”, declaró la legisladora desde la máxima tribuna del estado.

En su mensaje, Moreno rindió un homenaje a las madres con discapacidad y a aquellas que crían y acompañan a hijas e hijos con discapacidad. “Ustedes son el pilar, el motor y el ejemplo más grande de amor, resiliencia y entrega. Enfrentan barreras dobles, triples y hasta cuádruples: físicas, sociales, del sistema y de la indiferencia. Sin embargo, nunca se rinden”, expresó.

Asimismo, en vísperas del Día del Maestro, reconoció la labor de los docentes chiapanecos que trabajan por una educación más humana e inclusiva, sobre todo aquellos que han abrazado el modelo de educación inclusiva —y no solo el de educación especial—. También destacó la necesidad de generar oportunidades laborales para maestros con discapacidad.

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