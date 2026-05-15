Necesario contar con una educación inclusiva

En el marco de la conmemoración del Día del Maestro, la diputada Luz María Castillo Moreno, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado de Chiapas, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado para transitar de un modelo segregado hacia una educación verdaderamente inclusiva.

La propuesta, dijo, nace de las voces y demandas del Primer Parlamento de Personas con Discapacidad “Voces que Transforman”, realizado el 18 de diciembre del año pasado en el mismo recinto legislativo.

“Tenemos una gran responsabilidad: ser la voz de quienes durante demasiado tiempo han sido invisibilizados en nuestro sistema educativo. Hoy presento una iniciativa que habla desde la realidad, desde la experiencia y sobre todo desde la participación directa de las personas con discapacidad de Chiapas”, declaró la legisladora desde la máxima tribuna del estado.

En su mensaje, Moreno rindió un homenaje a las madres con discapacidad y a aquellas que crían y acompañan a hijas e hijos con discapacidad. “Ustedes son el pilar, el motor y el ejemplo más grande de amor, resiliencia y entrega. Enfrentan barreras dobles, triples y hasta cuádruples: físicas, sociales, del sistema y de la indiferencia. Sin embargo, nunca se rinden”, expresó.

Asimismo, en vísperas del Día del Maestro, reconoció la labor de los docentes chiapanecos que trabajan por una educación más humana e inclusiva, sobre todo aquellos que han abrazado el modelo de educación inclusiva —y no solo el de educación especial—. También destacó la necesidad de generar oportunidades laborales para maestros con discapacidad.