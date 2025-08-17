Necesario crear espacios para la juventud: Yazmín

Con años de experiencia y de trabajo con el sector juvenil, Yazmín Ramírez Espinosa destacó que los eventos realizados como el “JuventFest” son por petición directa de los jóvenes, quienes buscan un espacio para expresarse.

“En los eventos vamos a encontrar bandas de rock, batallas de rap, baile urbano... de todo un poco para que ellos puedan manifestarse libremente”, explicó.

Además, destacó que el proyecto “Ek Balam” ha llevado actividades culturales y de emprendimiento a distintas zonas de Tuxtla Gutiérrez y de Chiapas para invitar a los jóvenes a mostrar su talento.

“Los motivamos a que canten, tomen el micrófono y pierdan el miedo”, señaló.

Beneficios

Ramirez Espinoza destacó la importancia de darle un espacio a los jóvenes de Chiapas, pues considera que esta labor es importante para alejarlos de problemáticas como las adicciones y así acercarlos al arte, deporte y al emprendimiento.

Afirmó que se requiere atención en todo el estado, pero reconoció los esfuerzos del gobernador Eduardo Ramírez por llegar a cada rincón de Chiapas. “Él es un fiel creyente de la juventud chiapaneca”, dijo.

Hizo énfasis en que para lograr los espacios es necesario contar con el apoyo de distintas áreas como de Salud, Economía, Juventud, entre otras.

Añadió que también los jóvenes son quienes deben alzar la voz para visibilizarse en la sociedad, ”son lo más bonito que tenemos en nuestro estado. Que siempre tengan una causa por la cual luchar”.

Con proyectos como estos, Yazmín Ramírez reafirmó su compromiso con el futuro de Chiapas y adelantó que seguirá trabajando por la juventud del estado.