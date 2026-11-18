La señora Sofía Espinoza, presidenta honoraria del DIF Chiapas y esposa del gobernador Eduardo Ramírez, dijo que las personas de la tercera edad representan el sitio común al que todos acudirán, por ello dignificar los lugares de su resguardo es un acto de reivindicación de la dignidad y un acto de coherencia.

En este sentido, inauguró las remodelación de la llamada Casa de los Sabios, en Tuxtla Gutiérrez, un espacio de descanso para personas mayores que ahora tiene todo bueno: camas, servicios médicos, jardines, ropas, comedor, jardines, templo.

Recién inauguró también un albergue y, en breve, espacios para personas con neurodivergencia, entre otros servicios, por lo que llamó a la ciudadanía a acudir al DIF a solicitar atención integral.

Agradecen la atención

Los administrativos y personas de la tercera edad agradecieron esta obra con una inversión superior a los 40 millones de pesos en beneficio de las personas de la zona metropolitana.

Sofía Espinoza dijo que no todos las personas de la tercera edad son abuelos, pero sí todos sabios, por eso el cambio de nombre a Casa de los Sabios.

“Con mucha alegría inauguramos la rehabilitación de la Casa de los Sabios, un espacio que renovamos pensando en las necesidades de nuestras abuelitas y abuelitos, porque merecen lugares dignos, bonitos y llenos de vida, a la altura de los grandes sabios y sabias que han sido pilares de sus hogares y formadores de generaciones, de hijos, nietos y bisnietos”, dijo.

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez dijo que este tipo de obras se repetirán en beneficio de la ciudadanía, en todo momento, por lo que otras áreas serán beneficiadas.