Necesario en Chiapas la regulación de Uber y Didi

Ante la controversia generada en los últimos días por la operación de plataformas de transporte como Uber y Didi en Tuxtla Gutiérrez, y su llegada a otros municipios de Chiapas, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Mario Guillén Guillén, invitó a las empresas a regularizar su operación y mejorar la calidad del servicio a los taxis tradicionales.

Llamado

El legislador consideró que las plataformas digitales de transporte deben regularizarse y pagar el impuesto estatal; además, señaló que el servicio de taxi tradicional “deja mucho que desear” y llamó a los prestadores a actualizarse.

“Yo creo que sí estamos del lado de la gente, del pueblo, pues queremos mejores servicios y la competencia es buena”, comentó.

En ese sentido, comparó la situación con la de la Ciudad de México y otras grandes ciudades, donde plataformas como Didi y Uber ofrecen “servicios de mayor calidad”.

“Tienen que dar mejor calidad en los vehículos, no tener esos carros que están para llorar”, señaló.

Respecto a la operación de estas plataformas, Guillén Guillén aclaró que no están prohibidas, pero que deben cumplir con sus obligaciones fiscales.

“Tienen que pagar el impuesto estatal. Entonces había que informarse más, pero estamos en eso y nosotros estamos muy atentos también”, indicó.

Se debe respetar la legislación local vigente

En tanto, el diputado local y presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, aclaró que el llamado a regularizarse es para las empresas, no para los choferes.

“Todo aquel que brinde un servicio tiene que regularizarse. Ellos están llegando al Estado y el Estado tiene que poner sus condiciones para que estas puedan operar”. Agregando que las plataformas digitales no son un tema exclusivo de Chiapas, sino mundial.

Zuarth Esquinca explicó que tras la declaración de la Secretaría de Transporte, varios grupos, organizaciones y ciudadanos se acercaron a los diputados para preguntar sobre la situación. En ese sentido, consideró que lo que se vio en el comunicado fue un llamado a los corporativos.

“Le están diciendo a los corporativos, a las plataformas digitales, a las empresas como tal: regístrense, tienen que estar en base a la legislación vigente, a lo que marca la Ley de Transporte de nuestro estado. Pero no es un tema contra los choferes, es un tema contra las empresas”, recalcó.

El legislador señaló que los conductores son empleados de los corporativos y que estos deben regularizarse conforme a la legislación local, como ocurre en cualquier estado de la República y en cualquier parte del mundo.

No es pleito con el Congreso

Respecto al impuesto estatal que deben pagar las plataformas, Zuarth Esquinca aclaró que no lo pagan los conductores. “Ese impuesto no lo va a pagar el chofer, lo va a pagar la empresa. Entonces las empresas tienen que venir a regularizarse”, indicó.

Al referirse al caso de Uber en Tapachula, expresó que “Pagando este impuesto, las plataformas ya podrán circular. Pero tienen que regularizarse. El pleito que ellos tienen que hacer no es contra el Congreso ni contra la Secretaría. Ellos tienen que decirle a su patrón que se regularice como lo hace en cualquier parte del país”.

Mientras tanto, Guillén Guillén, reconoció que existe mucha desinformación en torno al tema y que la Secretaría de Transporte está quedando a deber en cuanto a las condiciones de estas.

Zuarth reconoció que las plataformas digitales brindan un servicio que la ciudadanía ha adoptado. “Los ciudadanos han visto en las plataformas una alternativa. Nos hablaron desde ayer, nos estuvieron buscando. Pero nosotros siempre vamos a estar a favor de fortalecer a los concesionarios”, afirmó.