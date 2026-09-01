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ChiapasTuxtla

Necesario fortalecer la cultura del cacao

Septiembre 01 del 2026
Chiapas es el segundo productor de cacao en el país. CP
Chiapas es el segundo productor de cacao en el país. CP

La maestra chocolatera y chef Rebeca Vélez Rodríguez, reconocida transformadora de cacao, expuso la necesidad de fortalecer la cultura del cacao mediante políticas públicas, profesionalización y una visión que trascienda el autoconsumo.

Vélez, quien ha llevado el nombre de Chiapas a foros internacionales, expresó que: “Si bien somos el segundo estado productor de cacao, la mayoría se va o se utiliza para el autoconsumo como pozol, tascalate o chocolate artesanal. Sí nos hace falta un poquito más de desarrollo de políticas públicas en favor del cacao”.

La chef comparó este sector con el del café, ampliamente apoyado y promovido en la región. “Chiapas tiene un excelente café, pero también tenemos un excelente cacao. Creo que sí nos hace falta promover eso y la profesionalización”, afirmó.

Detalló que: “México es el único país que consume el cacao lavado. Cuando voy a una conferencia internacional y hablo sobre cacao lavado, no me entienden, porque nadie en el mundo lo consume así, solo México”. Este proceso, explicó, es la base del chocolate de mesa, el pozol y el tascalate, productos profundamente arraigados en la cultura chiapaneca y mexicana.

Sin embargo, esta tradición representa también un freno para la exportación y la producción de chocolates finos. 

Profesionalización

La chef alertó que: “Muchos de nuestros nuevos chocolateros aprenden a hacer chocolate por medio de YouTube o TikTok. Eso es supervalioso por la iniciativa, pero no están aprendiendo de la manera profesional”. Por ello, insistió en la urgencia de ofrecer talleres y cursos con rigor técnico.

Dijo que este es un “punto neurálgico” que exige una respuesta integral: apoyar tanto en la fermentación como en la transformación, pero con bases profesionales.

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