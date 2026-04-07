Necesario garantizar acceso equitativo a la salud

Cada 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, una fecha de alcance internacional que busca poner en el centro de la agenda pública la importancia del bienestar físico, mental y social de las personas, así como la necesidad de garantizar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad.

La conmemoración fue impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo que estableció esta fecha en 1950, aunque su origen se remonta a 1948, año en que entró en vigor su constitución.

Desde entonces, cada año se elige un tema específico con el objetivo de visibilizar problemáticas prioritarias, como enfermedades emergentes, salud mental, cobertura sanitaria o prevención.

Origen y propósito

El Día Mundial de la Salud tiene como principal propósito concientizar a la población sobre los desafíos sanitarios globales y fomentar acciones que mejoren la calidad de vida.

Asimismo, busca impulsar políticas públicas que garanticen el derecho a la salud como un elemento fundamental para el desarrollo social.

Además, la elección coincide con la fundación de la OMS, organismo que coordina esfuerzos internacionales para combatir enfermedades, mejorar sistemas de salud y responder a emergencias sanitarias.

En un escenario marcado por pandemias recientes, enfermedades crónicas y desigualdad en el acceso a servicios médicos, especialistas coincidieron en que esta fecha cobra mayor relevancia.

De acuerdo con organismos internacionales, millones de personas en el mundo aún carecen de atención médica adecuada, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de salud y garantizar cobertura universal.

Reflexión

El Día Mundial de la Salud también invita a la sociedad a reflexionar sobre su propio bienestar, promoviendo acciones sencillas como mantener una dieta equilibrada, realizar actividad física y acudir a revisiones médicas periódicas.

A más de siete décadas de su instauración, esta fecha continúa siendo un recordatorio de que la salud es un pilar fundamental para el desarrollo de las naciones y un compromiso compartido entre gobiernos, instituciones y ciudadanía.