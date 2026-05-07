Necesario impulsar el deporte adaptado

La diputada presidenta de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad e Inclusión del Congreso del Estado, Luz María Castillo Moreno, se pronunció firmemente a favor del deporte adaptado en Chiapas, al que calificó como “una causa de justicia, inclusión y dignidad”.

Durante su intervención, la legisladora compartió su propia experiencia como atleta de aguas abiertas, específicamente en el cruce de Tziscao, donde enfrentó corriente fuerte y cansancio, pero prevaleció la determinación.

“Muchas veces la sociedad ve la discapacidad como un límite, pero quienes vivimos esta realidad sabemos que los verdaderos límites no están en el cuerpo, están en la mente. Hoy lo digo con firmeza: el deporte adaptado no es un tema menor, es una causa de justicia, de inclusión y de dignidad”, expresó Castillo Moreno.

La diputada reconoció públicamente al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por su visión humanista y su compromiso con los sectores históricamente invisibilizados. “Gobernador, su respaldo no solo fortalece políticas públicas, también envía un mensaje claro: en Chiapas la inclusión no es un discurso, es acción. Gracias por creer en el talento de las personas con discapacidad, por abrir espacios y por impulsar una nueva era donde nadie se queda atrás”, señaló.

No obstante, la legisladora advirtió que aún existen retos importantes: falta infraestructura, equipo especializado y mayor difusión. Subrayó que el deporte para una persona con discapacidad representa salud, independencia y dignidad, y que debe garantizarse como un derecho.

“Hago un llamado firme a poder incrementar y destinar recursos para que sea una realidad y no una promesa, porque no hay inclusión verdadera si dejamos atrás a quienes más luchan”, enfatizó.

Castillo Moreno, quien se definió como “atleta, diputada y prueba viva de que sí se puede”, cerró su mensaje con una reflexión contundente: “Las limitaciones no están en el cuerpo, están en la mente. Cuando el corazón decide avanzar, no hay obstáculo que lo detenga. Soy Luzma Castillo y seguiré legislando con humanismo y viviendo con un corazón de guerrera”.

La postura de la diputada fue respaldada por diversos colectivos de personas con discapacidad y deportistas adaptados, quienes confían en que su llamado sea atendido en el presupuesto estatal del próximo año.