Necesario impulsar la agricultura sostenible

Trabajar en torno a una agricultura sostenible “no es una opción, sino algo que tenemos que empezar a impulsar desde los diferentes espacios”, afirmó Antonio Saldívar Moreno, director de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

Agregó que “el reto no es sencillo, pues tenemos que construir y transformar las políticas y las prácticas que se siguen implementando de manera masiva que están dañando a la tierra”.

Al participar en la clausura del XVIII simposio internacional y el XIII congreso nacional de agricultura sostenible que se realizaron en San Cristóbal del 24 al 29 de noviembre, organizado por diferentes instituciones, sostuvo que “todos tenemos que tener claro que la tierra está cansada y el suelo se está agotando”.

La presidenta del consejo vecinal de la colonia 5 de Marzo de integrantes del grupo de guardianes y guardianas de los humedales de San Cristóbal, Carmen Guillén, agradeció en su oportunidad a la academia “que se une al buen vivir y por su vínculo con la sociedad civil”.

Dijo que “es importante tener esta relación con la academia, los estudiantes y jóvenes, porque es necesario el trabajo. Si nos mantenemos firmes en la lucha que ustedes han emprendido con la agroecología conseguiremos la vida, pero si la dejamos de nada nos servirá estar aquí”.

Recordó que por decreto oficial, en San Cristóbal se encuentran los humedales de montaña de la Kist y María Eugenia, con una extensión de 220 hectáreas y es necesario cuidarlos para tener agua.

El rector de la Unich, Javier López Sánchez, manifestó que es necesario “generar iniciativas de ley en defensa de la madre tierra”.

Añadió que “la madre tierra es la casa común, pero existe una sobre explotación, por lo que es necesario tener armonía con ella para la sostenibilidad de vida”.

Nueva directiva

Finalmente, como parte de las actividades, tomó posesión la nueva directiva de la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible (Somas), que ahora preside Luis Alberto Villarreal Manzo, en sustitución de Erica Muñiz Reyes, investigadora titular del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).