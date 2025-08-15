Necesario impulsar reforma a Ley de Inclusión

Luz María Castillo Moreno, diputada local por Morena, dio a conocer que impulsará una reforma integral a la Ley de Inclusión en el estado con el objetivo de garantizar el reconocimiento y uso de la lengua de señas en todos los ámbitos, a fin de asegurar una comunicación adecuada y una verdadera inclusión para las personas sordas en Chiapas.

La legisladora que preside la Comisión de Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, detalló que en la entidad viven aproximadamente 150 mil personas con discapacidad auditiva, esto representa cerca del 50 por ciento de la población con discapacidad en Chiapas.

Sin embargo, señaló que actualmente enfrentan barreras para acceder a la Justicia, Salud, Educación y otros servicios, debido a la falta de intérpretes y protocolos que contemplen su derecho a comunicarse.

“Hace unos días conocimos el caso de una joven sorda que fue víctima de violencia sexual y no recibió atención adecuada en la Fiscalía, porque no había un intérprete de lengua de señas. Este es un ejemplo de por qué urge establecer mecanismos claros para garantizar su acceso a la justicia”, dijo.

Comunicación

Indicó que propondrá que la lengua de señas sea reconocida como patrimonio lingüístico de Chiapas, de manera que su uso se implemente de forma obligatoria en instituciones públicas y privadas.

Asimismo, indicó que actualmente trabaja en un reglamento que complemente la Ley de Inclusión, pues la actual carece de uno, lo que limita su aplicación.