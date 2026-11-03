Necesario investigar los cambios generados por IA

Es necesario salir de la especulación sobre los cambios causados por la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) y buscar las evidencias a través de la investigación, expresó Joao Gabriel Almeida durante el webinario “¿Qué pensamos sobre la IA? Una mirada desde Ecosur”.

El postdoctorante del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) también explicó que, aunque hay preguntas validas desde el discurso ecológico sobre la IAG, cuestiona el costo ambiental de esta tecnología, puesto que en ocasiones esta mirada suele caer en debates bastante superficiales de “héroes y villanos”, evitando llegar hasta su usabilidad.

En medio de las discusiones sobre el uso de la IA, Joao Gabriel Almeida invitó a volvernos “sujetos de estudio”. “Porque a veces priorizamos esos debates, pero no evaluamos nuestras percepciones del uso de la IA y nuestros usos de la IA” dijo.

Joao Gabriel Almeida realizó una serie de entrevistas a distintos investigadores de Ecosur. Relató que en una de ellas el entrevistado se dijo “en confianza” con la IA porque su campo de estudio era muy especializado, por lo que no la requería.

Sin embargo, hacia el final del diálogo, ese mismo entrevistado aceptó usar la herramienta para contrarrestar algunos datos dados por médicos sobre casos de salud.