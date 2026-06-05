Necesario mantener capacitación de servidores

En Chiapas es necesario mantener la cooperación institucional y promover iniciativas de capacitación y profesionalización que fortalezcan las capacidades de los servidores del pueblo, a fin de mejorar los servicios que se brindan a la población

Por eso se llevó a cabo una reunión con Lysette Raquel Lameiro Camacho, presidenta del Consejo Directivo y rectora del Instituto de Administración Pública (IAP) Chiapas y Krystell Dávalos Barrientos, directora general del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas.

La importancia, dijo Lameiro Camacho, radica en consolidar un “servicio público más eficiente, profesional y comprometido con las necesidades de la ciudadanía”.

Todo esto acorde a las políticas públicas estatales, a fin de que se generen acciones de capacitación que permitan sensibilizar, informar y preparar a más personas para que puedan ser agentes de cambio.