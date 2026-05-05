Necesario mejorar sistemas alimentarios

El director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Muhammad Ibrahim, de visita en Chiapas, destacó que buscan fortalecer capacidades y sistemas de extensión para que las y los productores accedan a asesoramiento y mejores prácticas.

Estuvo presente en la clausura del evento internacional “Agricultura Tropical Sustentable, Inclusiva y Competitiva: Ruta Crítica para México y las Américas”, que se realizó en Tapachula, donde se hizo la Declaratoria de Chiapas para una agenda estratégica de agricultura tropical.

Se plantea una alianza entre México, América Latina y el Caribe para fortalecer la resiliencia agroalimentaria, en un contexto marcado por la vulnerabilidad climática, la degradación de recursos naturales y las presiones geopolíticas, económicas y sociales sobre los sistemas agroalimentarios tropicales.

Los debates sobre financiamiento, cooperación interestatal y sanidad agropecuaria resaltaron la importancia de construir respuestas coordinadas frente a amenazas comunes.

La declaratoria prioriza temas como restauración de suelos, manejo de cuencas, eficiencia hídrica, mejoramiento genético, bioeconomía, trazabilidad, extensión y cooperación regional.

Indicó que se contempla una fase de corto plazo en 2026 para la instalación de mecanismos de gobernanza y coordinación interinstitucional; una fase de mediano plazo en 2027 y 2028 para diagnósticos territoriales, diseño de pilotos y activación de instrumentos de extensión, trazabilidad, financiamiento e incentivos.

Asimismo, una fase de largo plazo en 2029 y 2030 enfocada en consolidación, evaluación de impacto y posible escalamiento regional desde los territorios.

La reunión da continuidad al trabajo iniciado en 2025 para consolidar una plataforma regional de cooperación en agricultura tropical.