Necesario preservar la identidad de Chiapas

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, participó en el panel de análisis principal, titulado “Educar para el Buen vivir”, del Congreso Internacional “Lekil Kulexjal: el buen vivir para la prosperidad compartida”, con la participación de investigadores nacionales e internacionales que abordaron la evolución del sistema educativo en México desde una visión de interculturalidad, de colectividad y comunidad.

Comentó que por primera vez se le está dando un realce al diálogo intercultural, “como sociedad occidentalizada en Chiapas bajo los influjos de las políticas de modernidad, se han negado muchas veces esos saberes ancestrales, también discriminado lo que viene de estas tierras, de los pueblos originarios”, expresó.

Hoy, conceptos como el buen vivir o “Lekil Kulexjal” es retomado no solamente en su vertiente filosófica, sino que se busca articularlo con la política pública, definiendo el buen vivir para los niños, jóvenes, las mujeres, los hombres, en un marco de conciencia comunitaria.

Luciano Concheiro Bórquez, profesor, investigador y escritor mexicano, autoridad educativa federal en la Ciudad de México, participante del panel, hizo referencia a experiencias educativas en Chiapas y su relación con la Nueva Escuela Mexicana, referentes a los adelantos que se alcanzaron con el cambio del modelo educativo.

Resaltó que estas actividades se realizan en el marco del día internacional de la lengua materna, que es de especial relevancia, pudiendo relacionarlo con diversos temas, como la educación, específicamente del cambio que se realizó, enfocándose no solo a la transmisión de datos o información, sino de aprendizaje con metodologías más sociales.