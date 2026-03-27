Necesario procurar aprendizaje de infantes con TEA

Saira Ortiz López, maestra de la Unidad de Servicios de Educación Regular (Usaer) número 2, comentó que realizan permanentemente un trabajo de sensibilización con los docentes de escuelas regulares, enfocado a la aceptación e inclusión de las y los niños con autismo en las clases, porque no se trata solo de que acudan a la escuela y estén presentes.

La docente, asignada en la primaria Manuel Jesús Martín Praga de Tuxtla Gutiérrez, indicó que la Usaer número 2 dentro de su población estudiantil, que son 118 niños y niñas, hay al menos 18 diagnosticados con trastorno del espectro autista, de los cuales 10 estudian en la primaria donde está ubicada.

Panorama

La finalidad es que pedagógicamente se les brinde atención integral a estos infantes para que su aprendizaje se garantice; para eso es importante analizar cómo se da la comunicación dentro de la escuela entre docentes y estudiantes, como establecer el vínculo.

También hay que trabajar en cómo los docentes enfrentan las conductas repetitivas que presentan algunos infantes con autismo, incluso los berrinches. Abordar la parte sensorial, para que aprenda a identificar si el niño o niña está alterada o no quiere trabajar, sin pensar que es por rebeldía.

Indicó que, aunque no es generalizado, todavía hay resistencia de docentes para capacitarse, orientarse y actualizarse sobre los métodos de trabajo con niños con autismo y otros trastornos o condiciones, uno de los motivos es que ya el maestro tiene varias responsabilidades administrativas.

En las 10 escuelas que comprenden la Usaer número 2 la aceptación de las y los maestros ha sido general. Las y los niños han aprendido a convivir, a leer, escribir, hacer operaciones matemáticas, a expresarse, aprenden a explotar sus habilidades.